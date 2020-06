Zweedse coronastrateeg geeft fouten toe: 'We hadden anders te werk moeten gaan'

Zweden had een andere coronastrategie moeten hanteren, zegt de Zweedse epidemioloog Anders Tegnell in een interview met de publieke radiozender van het land. "Met de kennis die we nu hebben, had de aanpak ergens tussen die van ons en die van de rest van de wereld moeten liggen", zegt hij.

Tegnell staat aan het hoofd van het Zweedse RIVM en is de architect van de controversiële Zweedse corona-aanpak. Hij groeide uit tot cultheld: zijn hoofd is te zien op T-shirts, stickers en zelfs tatoeages.

In het Scandinavische land bleven cafés, restaurants, sportscholen en basisscholen gewoon open, in tegenstelling tot veel landen in de rest van de wereld. De samenleving bleef dus open, maar ouderen en zwakkeren zouden toch beter beschermd worden, luidde het devies van de Zweden.

In Zweden kwamen ruim 4400 mensen om. Dat is veel meer dan in buurlanden, ook wanneer wordt gecorrigeerd voor inwonersaantallen. Het virus sloeg, ondanks de betere bescherming die ze zouden krijgen, hard toe bij Zweedse ouderen.

Nieuwsuur maakte daar deze reportage over: