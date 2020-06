Angst voor tweede golf in Zuid-Korea: 'Maskers moeten overal weer op'

In de K-League, de Zuid-Koreaanse eredivisie, wordt sinds afgelopen maand weer gespeeld en dat kan vooralsnog doorgaan. Maar op andere terrein is het beleid wel aangescherpt. Afgelopen vrijdag werden ruim 500 scholen in en rond Seoul gesloten. Scholen die nog wel open mochten blijven, laten een beperkt aantal kinderen toe.

Bezoekers van bars, restaurants en andere uitgaansgelegenheden moeten zich online registreren om het traceren van contacten bij mogelijke nieuwe uitbraken te vergemakkelijken. Vanaf 10 juni moeten ze een persoonlijke QR-code laten scannen bij de deur. "Het aantal niet-traceerbare gevallen stijgt", zei minister Park Neung-hoo van Volksgezondheid daarover. Hij schat dat bij 6 à 7 procent de bron van de besmettingen niet kan worden achterhaald.

Voor Van Wolfgang, die net voor de uitbraak bij Cheonan begon, was het een vreemde start. "Toen ik aankwam vroeg ik om een rondleiding door het stadion, maar dat ging niet - dat bleek tijdelijk omgetoverd tot corona-testcentrum", vertelt hij. De aanvaller woont met zijn teamgenoten in het clubhuis van de plaatselijke FC. "Tijdens de crisis mocht niemand naar zijn eigen appartement. We werden steeds gecontroleerd en konden zo blijven trainen."

De competitie is inmiddels, met drie maanden vertraging, gestart. "Het is hier niet zo streng als het was, maar er wordt alles aan gedaan om te zorgen dat het niet weer de verkeerde kant opgaat", zegt hij. "Of we kunnen blijven voetballen is onzeker; we hoorden vrijdag dat ze vergaderen over uitstel van het seizoen. Voorlopig gaat onze league door, maar het amateurvoetbal is alvast gecanceld."