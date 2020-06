Tweede Kamer wil 'mini-enquête' naar affaire kinderopvangtoeslag

De Tweede Kamer wil een parlementaire ondervraging organiseren naar de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Bij de ondervraging, ook wel 'mini-enquête' genoemd, zullen ministers, staatssecretarissen en betrokken ambtenaren onder ede worden gehoord.

Alle partijen in de Kamer stemden voor. Volgens initiatiefnemer Snels van GroenLinks zullen in ieder geval PvdA-leider Asscher als oud-minister van Sociale Zaken en minister Wiebes als oud-staatssecretaris van Financiën worden opgeroepen.

De onderzoeken in de toeslagenaffaire roepen vragen op over de politieke besluitvorming in het verleden over het fraudebeleid, zegt de Kamer. Die vragen wil de Kamer beantwoord zien om "het geschonden vertrouwen te herstellen".

Het kan nog even duren, mogelijk tot het najaar, voor de ondervraging gaat plaatsvinden. Er staat ook een parlementaire ondervraging gepland over uitvoeringsinstanties van de overheid, zoals het UWV. Daarnaast houdt de Kamer rekening met het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie. De ondervraging mag dit niet in de weg zitten.