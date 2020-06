Grapperhaus: de Amsterdamse raad moet over Halsema oordelen

Het kabinet wil geen oordeel vellen over het optreden van de Amsterdamse burgemeester bij de antiracismedemonstratie gisteren. "Verantwoording wordt in de gemeenteraad afgelegd", zei minister van Justitie en Veiligheid in het Vragenuur.

PVV-leider Wilders vroeg de minister om Halsema te ontslaan. "We houden ons allemaal aan de vrijheidsbeperkende maatregelen, behalve in Amsterdam, behalve als je van GroenLinks bent, behalve als je Halsema heet." Hij noemde haar een linkse activist, verkleed als burgemeester.

CDA-Kamerlid Van Dam ging ook in op het standpunt van Halsema. "Wat ons het meest dwarszit, was de zweem bij de burgemeester dat de aard van de demonstratie heeft meegewogen, inclusief een button." Halsema was zelf aanwezig bij het protest en droeg een button waarop '1873' stond, een verwijzing naar de afschaffing van de slavernij.

'Het was verkeerd'

Op de Dam stonden gisteren duizenden mensen te demonstreren om steun te betuigen aan betogers in de VS. Vanwege de grote toeloop was de anderhalve meter niet te handhaven, maar de politie greep niet in. "Ik snap dat mensen hun woede wilden uiten", zei GroenLinks-leider Klaver, partijgenoot van Halsema. "Maar het waren te veel mensen om de afstand te kunnen bewaren. Het was verkeerd."

De minister zei dat Halsema gisteren contact met hem heeft gezocht toen bleek dat er veel mensen waren gekomen, maar dat werd besloten om niet in te grijpen omdat er dan geweld gebruikt had moeten worden. Grapperhaus voegde eraan toe dat hij toen zijn begrip uitte. "Maar het is niet zo dat ik iets goedkeur of adviseer. De verantwoordelijkheid ligt bij de burgemeester."