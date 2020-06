Met duizenden demonstreren op de Dam: wat is het risico van een corona-uitbraak?

Duizenden mensen stonden gisteren op de Dam om steun te betuigen aan de protesten in de VS, en al die demonstranten konden nauwelijks afstand van elkaar houden. Hoe erg is dat? Moeten we rekening houden met een nieuwe corona-uitbraak over een week of twee? Dat risico is niet zo groot. Maar het is zeker ook niet uitgesloten, waarschuwen virologen. Eén demonstrant met het virus zou al tientallen anderen kunnen besmetten.

De gemeente en de politie hadden niet gerekend op zoveel mensen. Toen het plein in korte tijd toch volstroomde, vond de 'driehoek' van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie het niet meer verantwoord om in te grijpen, omdat daarbij mogelijk geweld zou moeten worden gebruikt.

Mariet Feltkamp, viroloog bij het LUMC in Leiden, was verbaasd toen ze de beelden zag. "Ik dacht: dat zijn waarschijnlijk veel meer mensen dan gepland", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan ga je inderdaad nadenken of dat consequenties heeft. Het zijn veel mensen en ze staan er langere tijd met elkaar - zo'n 1,5 tot 2 uur - op minder dan anderhalve meter van elkaar. Dan zijn er echt wel risico's op overdracht van het virus."