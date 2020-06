Journalistieke Tegels voor verhalen toeslagenaffaire en angstcultuur op universiteit

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel trad af vanwege de affaire. Het ministerie deed vorige week aangifte tegen de Belastingdienst. "Ik denk dat deze zaak heel goed op de kaart staat", reageerde Kleinnijenhuis in het NPO Radio 1-programma Kunststof, waarin de Tegels werden uitgereikt.

"Maar ik denk ook dat we het topje van de ijsberg zien. De afhandeling zal nog zeker meer dan een jaar duren, er zijn nog altijd duizenden ouders die in de problemen zitten", aldus Kleinnijenhuis.

'Een acht voor een nacht'

"Bij hoogleraar B. moesten de vrouwen hakken dragen", is de kop van een artikel in NRC vorig jaar. In de categorie Achtergrond wonnen Hugo Logtenberg en Clara van de Wiel met hun verhaal over een hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij moest vertrekken toen een onderzoekscommissie concludeerde dat er "sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag" en er "gedurende een langere periode in de betrokken afdeling een gevoel van onveiligheid heeft geheerst". Zijn bijnaam was 'een acht voor een nacht'.

"Het heeft ons een half jaar gekost om het verhaal te maken en vertrouwen te kweken", reageert Clara van de Wiel in Kunststof.

De winnaars in andere categorieën van de journalistieke onderzoeksprijs worden op 8 juni bekendgemaakt.