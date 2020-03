'Belastingdienst bepaalde vooraf opbrengst van fraude-opsporing'

De Belastingdienst heeft jarenlang harde doelstellingen gehanteerd bij het terugvorderen van toeslagen. Als die buiten bereik raakten, werden meer potentiële fraudeurs onder de loep genomen. Zo moest alsnog de 'minimale opbrengst' worden gehaald.

Trouw en RTL Nieuws schrijven dat na eigen onderzoek. Beide media brachten eerder aan het licht hoe de Belastingdienst doorsloeg met het terugvorderen van kinderopvangtoeslag en ouders onterecht als fraudeur bestempelde.

De werkwijze zou een gevolg zijn geweest van afspraken uit 2013 om fraude harder aan te pakken. Daarvoor werd geïnvesteerd in extra personeel en software; de bedoeling was dat die zichzelf zouden terugverdienen. De commissie Donner, die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, spreekt van een "vorm van morele corruptie".

Een woordvoerder van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) bevestigt tegenover Trouw en RTL dat sinds 2013 op deze manier is gewerkt. Vorig jaar zouden de doelstellingen zijn losgelaten. "Een bedrag aan fraude binnenhalen kan nooit de doelstelling zijn", zegt de woordvoerder.

Een van de slachtoffers in de toeslagenaffaire is Angela Sanches. Ze moest 100.000 euro terugbetalen maar had nooit iets fout gedaan: