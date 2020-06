Asielzoekers naar rechter vanwege 'coronagevaar' in huisvesting Burgum

Veertig asielzoekers spannen een kort geding aan tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over een opvanglocatie in Burgum, in Friesland. Ze vinden dat de nieuwe huisvesting in de plaats in strijd is met de coronamaatregelen. De groep zou angstig zijn door de uitbraak van het coronavirus in een azc in Sneek, een paar weken geleden.

Nu wonen de asielzoekers nog in noodgebouwen in Burgum en volgende week verhuizen ze naar grotere huisvesting. Wel komen ze dan met meerdere gezinnen in één woning, waardoor het volgens de groep onmogelijk wordt om te voldoen aan de coronamaatregelen.

De bewoners delen in de nieuwe huizen een voordeur, keuken en sanitair. De advocaat van de asielzoekers zegt tegen Omrop Fryslân dat dat in strijd is met de richtlijnen van het RIVM. "De noodverordening van het RIVM is nog steeds van kracht. Ook het COA zou zich daaraan moeten houden", zegt advocaat Marita Jansen tegen de omroep.

De kortgedingrechter behandelt de zaak dinsdag. De asielzoekers hopen dat de verhuizing voorkomen of uitgesteld kan worden. Het COA was niet bereikbaar voor een reactie, meldt Omrop Fryslân.