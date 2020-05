Azc Sneek op slot vanwege coronauitbraak

In het asielzoekerscentrum in Sneek is bij 22 bewoners het coronavirus vastgesteld, meldt de Friese GGD. Ook een personeelslid heeft het virus opgelopen. Tot dusver zijn honderd van de 550 bewoners getest. De GGD verwacht dat nog meer mensen het virus hebben opgelopen.

Het asielzoekerscentrum wordt drie dagen afgesloten van de buitenwereld; in die periode worden alle bewoners en medewerkers getest. Besmette bewoners moeten op hun kamer blijven. Ze maken het relatief goed, zegt locatiemanager Benny Schonewille. "Een aantal mensen heeft zelfs helemaal geen klachten."

De medewerkers mogen nog wel in en uit het centrum.

Afgezonderd

De GGD besloot begin deze week uitgebreid te testen in het azc nadat maandag was gebleken dat een bewoner besmet was met het virus. Hij werd met zijn gezin afgezonderd en ze kregen op hun kamer te eten.

Er wordt een zogenoemd brononderzoek gestart op om te kijken waar de uitbraak is ontstaan. De GGD in Friesland is blij dat er voldoende testcapaciteit is zodat er adequaat kan worden opgetreden. "Met deze maatregel denken we grip te hebben op de uitbraak", zegt Margreet de Graaf van de veiligheidsregio waar de GGD onder valt.