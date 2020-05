Nederlanders toch welkom in Griekenland, maar moeten wel in quarantaine

Griekenland laat vanaf 15 juni toch Nederlandse toeristen toe. Wel worden ze na landing in Griekenland getest op het coronavirus en moeten ze vervolgens in quarantaine. Dat volgt uit een nieuwe bekendmaking van het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vrijdag maakte Griekenland bekend dat het vanaf 15 juni de grenzen opent voor bezoekers met nationaliteiten uit 29 'veilige' landen. Nederland stond niet op die lijst, net als bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. Mensen uit die 'onveilige' landen zouden Griekenland niet in mogen, ook niet als ze in een 'veilig' land als Duitsland op het vliegtuig stappen.

De maatregel leidde tot kritiek. Selecteren op nationaliteit mag namelijk niet, zei de Europese Commissie.

Nederlandse luchthavens

Het beleid is aangepast en draait nu volgens de Griekse regering om het vliegveld waar een reiziger vandaan komt, niet meer om de nationaliteit. De Griekse autoriteiten baseren zich daarbij op een lijst van de Europese luchtvaartorganisatie EASA met luchthavens in 'risicogebieden'. Ook Schiphol en de luchthavens in Maastricht, Eindhoven en Rotterdam staan op die lijst.

Reizigers die zijn vertrokken van een luchthaven op de lijst worden wel toegelaten, maar bij aankomst gecontroleerd op corona. Ook wie negatief test, moet een week in quarantaine, al wordt dat niet gecontroleerd. Wie positief test, gaat twee weken in begeleide quarantaine.