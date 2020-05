Nederlanders nog niet welkom in Griekenland, Europese Commissie maakt bezwaar

Nederlandse toeristen zijn voorlopig nog niet welkom in Griekenland. Het ministerie van Toerisme in Athene publiceerde vandaag een lijst met daarop 29 nationaliteiten die vanaf 15 juni weer mogen komen. Nederlanders staan daar niet op.

Ook Nederlanders die bijvoorbeeld in Duitsland op een vliegtuig naar Griekenland stappen, komen het land niet in. De Grieken selecteren dus op nationaliteit en niet op de herkomst van het vliegtuig. Maar dat mag helemaal niet, zegt de Europese Commissie. Een woordvoerder zegt tegen de NOS dat landen die hun grens openstellen voor bepaalde andere landen, alle reizigers op die route op dezelfde manier moeten behandelen.

"Een land mag op basis van de gezondheidssituatie in een ander land reizigers tegenhouden of onderwerpen aan een verplichte test of verplicht in quarantaine zetten", zegt de woordvoerder. Dat is nu nog voor iedereen die Griekenland bezoekt het geval en zou na 15 juni ook nog voor Nederlanders gelden. Dat mag voor vluchten die bijvoorbeeld vanaf Schiphol vertrekken, maar niet als een Nederlandse toerist vanaf bijvoorbeeld een vliegveld in Duitsland naar Griekenland reist.

Volgens de EC-woordvoerder geldt dan het non-discriminatiebeginsel: "Er mag niet op nationaliteit gediscrimineerd worden. Een Nederlandse passagier aan boord van dat vliegtuig moet precies hetzelfde behandeld worden als een Duitse of een Belgische. Gebeurt dat niet, dan kan een reiziger eerst naar de nationale, maar uiteindelijk ook naar de Europese rechter om zijn gelijk te halen."

Geen coronatest

De lijst is volgens de Grieken opgesteld op basis van het zogenoemde epidemiologische profiel van het land. Dat betekent dat er landen op staan die de verspreiding van het coronavirus hebben kunnen beperken. Tot die landen behoren onder meer China en Zuid-Korea, maar ook Centraal-Europese en Scandinavische landen. Toeristen uit die landen kunnen dus binnenkort wel weer naar Griekenland reizen.

De toeristen uit de goedgekeurde landen hoeven straks geen coronatest te doen of in quarantaine te gaan. Er zullen wel steekproeven worden gehouden. De Griekse autoriteiten benadrukken dat de lijst regelmatig herzien zal worden.

Vliegtuigen uit goedgekeurde landen mogen aanvankelijk alleen vliegen op de internationale luchthavens van Athene en Thessaloniki. Vanaf 1 juli wordt dat geleidelijk uitgebreid naar alle Griekse luchthavens.