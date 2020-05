Nu het in Idlib rustig is, blaast Mosaab zijn boekenclub nieuw leven in

Na vier maanden werden de gevechten zo hevig dat Mosaab besloot om te stoppen. "De troepen van Assad vielen de stad aan vanuit het zuiden en Rusland voerde luchtaanvallen uit. Dit betekende niet alleen het einde van de boekenclub, maar ook van onze levens. Alles stond op dat moment stil. We waren in groot gevaar."

Niet fysiek, maar online

Het staakt-het-vuren dat sinds maart van kracht is, geeft Mosaab weer hoop. "De bombardementen zijn gestopt en het leven in de stad komt langzamerhand weer op gang. Daarom besloot ik om de boekenclub weer op te starten"

Maar al vrij snel dook er een nieuwe vijand op: het coronavirus. Toch weerhield het de 21-jarige student er niet van om verder te gaan met zijn streven om jongeren aan het lezen te krijgen. Geen fysieke bijeenkomsten meer, maar een online boekenclub.

Mosaab stuurt e-boeken naar de deelnemers en deze bespreken ze vervolgens via Telegram en Zoom. "We praten over het idee achter de boeken en wat we daarvan kunnen leren." Een bijkomend voordeel van een online boekenclub is dat het bereik veel groter is. De club heeft nu bijna 300 leden.

Symbool voor de Syrische revolutie

Een van die leden is de 25-jarige apotheker Saad. Hij vluchtte acht maanden geleden naar de stad Idlib. Vooral het boek Animal Farm van de Britse schrijver en journalist George Orwell wekte zijn interesse. "Het verhaal heeft veel overeenkomsten met de revolutie in Syrië."

Het gaat over een groep boerderijdieren die in opstand komt tegen de boer, in de hoop een beter leven te krijgen. Maar uiteindelijk komt de macht in handen van de een varken genaamd Napoleon en zijn de dieren slechter af dan voorheen.

In Syrië kwamen de burgers in 2011 in opstand tegen president Assad. Ze wilden vrijheid en democratie. Saad: "Net als in het boek zie je dat de revolutie is misbruikt door mensen om de macht naar zich toe te trekken. Nu leven we in een dictatuur onder Assad."