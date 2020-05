Advocaat Kasem wil onderzoek naar beschuldiging van lekken

Advocaat Khalid Kasem wil dat de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten onderzoek doet naar de beschuldigingen die aan zijn adres zijn geuit, zegt zijn advocaat Lian Mannheims. Gisteren meldden bronnen aan het AD dat politie en justitie vermoeden dat Kasem vijf jaar geleden informatie uit een lopend politieonderzoek heeft doorgespeeld aan de organisatie van Ridouan Taghi.

"Kasem ontkent ten stelligste dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van de beperkingen", zegt Mannheims. "Hij heeft daarom zelf de deken om een onderzoek gevraagd, zodat hij zijn onschuld duidelijk kan maken."

Kasem en zijn advocaat zijn nu in afwachting van de beslissing van de deken. "We weten nog niet wat de orde gaat doen, wat het OM gaat doen of al gedaan heeft", zegt Mannheims.

'Ernstige aantijging'

De deken die deze zaak zou moeten onderzoeken is de Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs. Hij houdt namens de Nederlandse Orde van Advocaten toezicht op de advocatuur. Henrichs heeft gistermiddag voor het eerst kennisgenomen van de versleutelde berichten die zouden bestaan en spreekt van een ernstige aantijging.

"Ik ga na het weekend contact opnemen met het OM, kijken waar dit vandaan komt. Dan beslis ik of er een onderzoek komt", reageert hij. Henrichs heeft gisteren met Kasem gesproken, maar wil niet bevestigen of die hem om het onderzoek heeft gevraagd. "Dat was een vertrouwelijk gesprek." Hij zegt het belang van Kasem te begrijpen. "Hij zal zijn naam willen zuiveren."

Wapenvondst

Kasem zou vijf jaar geleden informatie uit een lopend onderzoek hebben doorgespeeld aan de organisatie van Ridouan Taghi. Het zou gaan om het politieonderzoek dat werd uitgevoerd na de vondst van grote aantallen wapens in Nieuwegein. De politie vond in 2015 kisten vol kalasjnikovs, handgranaten en munitie in opslagboxen.

Er werden acht mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van geweld en mogelijke liquidaties. Een deel van de verdachten had nauwe banden met Taghi, die een half jaar geleden werd aangehouden in Dubai.

'Broer van Mussa'

In het proces tegen Taghi, het Marengo-proces, kwam de wapenvondst onlangs aan de orde. Volgens het OM raakte Taghi in paniek na de vondst en wilde hij weten hoe het politieonderzoek vorderde. Hij sprak met "het broertje van Mussa", die tegen hem zou hebben gezegd dat de politie in maart was begonnen met dit onderzoek, naar aanleiding van gestolen auto's.

Volgens het AD bevestigen meerdere bronnen dat Kasem een broer heeft die Mussa heet. Kasem heeft een van de verdachten, Werner E., twee dagen verdedigd. Hij zou de informatie hebben doorgespeeld op het moment dat E. in beperkingen zat en de advocaat de inhoud van zijn gesprekken met hem met niemand mocht delen.

Kasem ontkent expliciet dat hij er iets mee te maken heeft gehad. De verdediging van E. is na twee dagen overgenomen door advocaat Leon van Kleef. Die reageerde in het AD met de opmerking dat hij geen broer heeft die Mussa heet.

Opvolger DWDD

Over het onderzoek naar Kasem zegt de orde dat de deken iedereen zal willen spreken en documenten zal willen inzien. "Pas dan kan hij zeggen of hier sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen." Mocht de conclusie zijn dat Kasem tegen de regels heeft gehandeld, dan volgt een tuchtrechtelijke procedure.

Vandaag bleek ook dat Kasem een serieuze kandidaat was om Matthijs van Nieuwkerk op te volgen als presentator bij BNNVARA. De omroep ontwikkelt een nieuw programma en had onder anderen met Kasem een pilot opgenomen, waarna verdere gesprekken volgden. "Naar aanleiding van de berichtgeving wil hij zijn handen vrij hebben om zich hiertegen te verweren", laat de omroep weten. "Verdere gesprekken met deze kandidaat als presentator voor de vooravond zijn daarom niet meer aan de orde."