Man meldt zichzelf na brandstichting bij eendenslachterij in Ermelo

De politie heeft een 34-jarige man uit de gemeente Mill en Sint Hubert aangehouden voor betrokkenheid bij de brand bij een eendenslachterij in Ermelo. Daar gingen woensdagnacht vijf vrachtwagens in vlammen op.

Eigenaar Gertjan Tomassen zei tegen Omroep Gelderland dat de brand is aangestoken door dierenactivisten. Op bewakingsbeelden is te zien dat iemand bij de vrachtwagens staat die daarna in brand vliegen. De persoon die wegrent, lijkt ook zelf in brand te staan.

Volgens de politie gaf de verdachte zichzelf aan bij het politiebureau en vertelde hij dat hij betrokken was bij de brandstichting. De man wordt verhoord en zijn rol wordt onderzocht.