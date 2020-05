Brand op eendenslachterij Ermelo waarschijnlijk aangestoken

Bij een eendenslachterij in Ermelo zijn vannacht vijf vrachtwagens uitgebrand. Er zijn aanwijzingen voor brandstichting. Over mogelijke motieven is nog niets bekend.

De vrachtwagens stonden op het terrein van het bedrijf Duck-To geparkeerd. Bij de brand kwam veel rook vrij omdat er kunststof kratten in de opleggers zaten.

Bewakingsbeelden

Eigenaar Gertjan Tomassen zegt tegen Omroep Gelderland dat hij op bewakingsbeelden heeft gezien wat er gebeurde: "Ze zijn vannacht het terrein binnengedrongen met twee jerrycans benzine. Met de ene jerrycan zijn de vrachtwagens bespoten en die zijn daarna in brand gestoken."

Op bewakingsbeelden is te zien dat iemand bij de vrachtwagens staat die daarna in brand vliegen. De persoon die wegrent lijkt zelf ook in brand te staan.

"De andere jerrycan hebben ze neergezet in een weeghokje, omdat de fabriek op slot zat. Daar hebben ze geprobeerd de jerrycan te laten ontploffen, maar er was te weinig zuurstof en dat is niet gelukt", zegt Tomassen.

Autosleutels

De ondernemer heeft een vermoeden over wie de brandstichters zijn: "Op het terrein zijn autosleutels gevonden die pasten in een auto met Belgisch kenteken die hier stond. De politie heeft het kenteken nagetrokken en dat stond op naam van een Belgische dierenactivist." De politie wil dit niet bevestigen.