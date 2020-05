'Spil in koeltruckdrama opgepakt' en nog 26 vermoedelijke mensensmokkelaars

In Duitsland is de vermoedelijke coördinator van een mensensmokkelnetwerk opgepakt, meldt persbureau AFP. Deze week waren er nog tientallen andere arrestaties in het internationale onderzoek naar de dood van 39 Vietnamese migranten in oktober vorig jaar.

De 29-jarige arrestant in Duitsland staat mogelijk aan het hoofd van het Franse deel van de bende mensensmokkelaars, zegt AFP op basis van bronnen dicht bij het onderzoek. De nationaliteit van de 29-jarige man is niet bekend. Zijn bijnaam is 'de kale hertog' en hij zou op verzoek van Frankrijk zijn opgepakt.

Boete en celstraf

In België en Frankrijk zijn dinsdag 26 verdachten gearresteerd. Dertien van hen zijn vrijdag voorgeleid aan een Belgische rechter: elf Vietnamezen en twee Marokkanen. Ze worden beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie en medeplichtigheid aan het onder erbarmelijke omstandigheden smokkelen van mensen.

De verdachten riskeren een celstraf tot 15 jaar. Ook kunnen ze een boete krijgen variërend van 1000 tot 150.000 euro per omgekomen slachtoffer.

Gestikt

De 39 Vietnamezen werden op 23 oktober levenloos gevonden in een koeltruck in Engeland. Ze waren gestikt of omgekomen door oververhitting, bleek later uit de autopsie. Tien van de slachtoffers waren minderjarig.

In deze video zie je een interview met de familie van een van de slachtoffers, zoals later zou worden bevestigd: