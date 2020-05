Miljoenen aan contant geld hoopt zich bij criminelen op door coronacrisis

"Stel dat je in Nederland nu een miljoen euro cash hebt, en je zou dat graag in Brazilië hebben, dan neem je contact op met een ondergrondse bankier hier in Nederland. Je maakt afspraken, je moet flink betalen aan provisie. Maar hij kan er voor zorgen dat er de volgende dag in cash, in lokale valuta of welke valuta je maar wil, in Brazilië wordt uitgekeerd."

Dat wil niet zeggen dat de cash in Nederland direct die kant op is gegaan, maar er vinden wel voortdurend onderling verrekeningen plaats. Poelert: "Zij zorgen ervoor dat in verschillende landen voldoende cash aanwezig is om deze rol van ondergrondse bankier voor de georganiseerde criminaliteit te kunnen vervullen."

Daarvoor moeten er dus wel regelmatig grote hoeveelheden cash geld verplaatst worden, maar dat is door de coronacrisis een stuk ingewikkelder geworden. Er zijn lockdowns, er kan minder internationaal gereisd worden en handelsstromen zijn minder: "De infrastructuur van de ondergrondse bankiers is verstoord."

"De misdaadondernemers hebben nu een probleem. Dit kunnen ze zelf niet regelen", zegt Poelert. "Er komen nog steeds drugs binnen en er wordt nog steeds geproduceerd en verkocht. Dat levert nog steeds cash geld op, maar ze kunnen dat minder makkelijk internationaal uitgeven."

Waarschuwing aan legitieme ondernemers

En dus moeten criminelen andere routes zien te vinden, en meer risico's nemen. Dat betekent dat ze eerder zelf met cash gaan slepen. In boodschappentassen of verstopt in geheime vakjes in de auto die alleen zijn te openen door een combinatie van knoppen op het dashboard in te drukken. Bij inspecties langs de snelweg vindt de politie de laatste tijd regelmatig sommen contant geld in auto's.

Het betekent ook dat ze nieuwe routes zullen zoeken om geld te verplaatsen en wit te wassen. Daarbij kunnen ze ondernemers in de bovenwereld, die door de coronacrisis klem zitten en geen geld hebben, het criminele circuit in trekken. "Legitieme bedrijven zijn misschien nu iets kwetsbaarder", aldus Poelert. Hij waarschuwt ondernemers om op te passen.