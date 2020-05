Man in Rotterdam aangehouden met half miljoen euro in boodschappentas

Een 51-jarige man uit Brazilië is woensdag aangehouden door de politie in Rotterdam, omdat hij 525.000 euro in een grote boodschappentas bij zich had. Hij wordt verdacht van witwassen.

De politie kreeg woensdag een tip en ging naar de Argonautenweg in Hillegersberg. Daar in de buurt zagen ze de man met een big shopper in een auto stappen. In de tas zaten stapeltjes bankbiljetten. Het geld is geteld en in beslag genomen.