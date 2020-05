Meeste middelbare scholieren één dag in de week naar school

De meeste middelbare scholieren in Nederland gaan vanaf dinsdag weer één dag per week naar school. Dat blijkt uit een enquête van de VO-raad onder ruim 400 schoolleiders. Op de andere dagen volgen leerlingen onderwijs vanuit huis. Zo streamt de helft van de scholen de lessen, zodat leerlingen thuis mee kunnen kijken.

Het lesprogramma zal sterk variëren. Sommigen komen alleen voor mentoruren en toetsen naar school, anderen krijgen les in alle vakken. De meeste scholen kiezen voor een combinatie van vakinhoudelijke lessen en mentoruren.

Een klein deel van de scholen (zo'n 4 procent) laat niet iedereen naar school komen; een deel van hun leerlingen krijgt nog afstandsonderwijs. Volgens voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller moet dit percentage uiteindelijk naar 0. "Het is de bedoeling dat alle leerlingen weer naar school kunnen."

Minister Slob vindt het fijn dat de meeste scholieren in ieder geval één van de vijf dagen naar school kunnen. Hij benadrukt dat zolang er beperkingen zijn, scholen en leerlingen zich hieraan moeten houden.

Sommige leerlingen vaker naar school

De afgelopen weken kwamen alleen examenleerlingen en kwetsbare leerlingen af en toe naar school. Voor de heropening dinsdag is een speciaal plan opgesteld ter voorkoming van corona. Zo moeten leerlingen onderling anderhalve meter afstand houden. Daarom gaan ze gespreid naar school en geldt er een maximum aantal leerlingen per lokaal.

De meeste scholen laten scholieren die kampen met een onveilige thuissituatie, grote leerachterstanden of zonder een goede werkplek vaker naar school komen dan anderen.

Soms toch alleen voor mentoruur naar school

Dat enkele scholen (3,5 procent) ervoor kiezen om leerlingen alleen naar school te laten komen voor mentoruren of toetsen gaat tegen in tegen een oproep van premier Rutte. Die zei op een persconferentie dat het niet de bedoeling is het onderwijs in de klas te beperken tot een mentoruur en een paar toetsen.

Zo kiest het Teylingencollege in Noordwijkerhout er bewust voor om de fysieke lessen niet volledig op te starten, en leerlingen alleen voor mentoruren, sport en extra bijles naar school te laten komen. "Ons digitale onderwijs gaat heel goed. Als wij de klassen in drieën moeten verdelen, kunnen we minder goed lesgeven", zegt rector Cees Slats.

Ook het Altenacollege in Sleeuwijk begint de eerste week met alleen mentorlessen. "Dat werkt als een soort 'sociale thermometer'. We willen de leerlingen vragen: hoe heb je de afgelopen periode ervaren, hoe gaat het met je?", zegt rector Gijsbert van der Beek. De VO-raad vindt de mentorlessen ook belangrijk, nu "leerlingen het zo lang zonder 'echt' contact hebben moeten doen."

De onderwijsinspectie spreekt van een klein aantal en gaat met deze scholen in gesprek.