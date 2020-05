Advocatuur kritisch over straffen zonder rechter om achterstanden weg te werken

Het Openbaar Ministerie mag zaken afdoen zonder tussenkomst van een rechter. Dat gebeurt nu al in ruim 30.000 strafzaken per jaar en in zo'n 35.000 overtredingszaken per jaar. Het gaat om veelvoorkomende delicten zoals mishandeling, winkeldiefstal, bedreiging, rijden onder invloed en vandalisme. De straffen die het OM mag opleggen zijn bijvoorbeeld een geldboete, taakstraf, gebiedsverbod of rijverbod.