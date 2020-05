Door politie doodgeschoten man richtte ravage aan op begraafplaats

De man die gistermiddag door de politie werd neergeschoten, reed daarvoor met zijn auto dwars over een begraafplaats in 's-Graveland. De aula en acht graven zijn daarbij beschadigd.

De man overleed later aan zijn verwondingen. Omdat de politie erbij betrokken was, doet de recherche onder leiding van het OM onderzoek naar het incident.

Dollemansrit

Agenten werden gistermiddag opgeroepen vanwege een incident op een begraafplaats aan de Beresteinseweg in 's-Graveland, een dorp nabij Hilversum. Een man was met zijn auto tegen de aula van de begraafplaats gereden. De bestuurder was bij aankomst van de agenten al uitgestapt en er ontstond een situatie waarbij de politie op de man heeft geschoten, zegt het Openbaar Ministerie.

Het is niet bekend wat de 39-jarige man op de begraafplaats deed. NH Nieuws schrijft dat er een dollemansrit voorafging aan het schietincident.

De begraafplaats is in beheer van de gemeente Wijdemeren, waar 's-Graveland bij hoort. Volgens de gemeente heeft de man bij een zij-ingang een hek omvergereden en is hij zo richting de aula op het midden van de begraafplaats gereden.

De schade is inmiddels geïnventariseerd, de gemeente onderzoekt of de graven nog te herstellen zijn. Nabestaanden zijn vanochtend geïnformeerd over beschadigingen. De begraafplaats is gedeeltelijk afgesloten.