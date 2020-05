Man overleden die door agent was neergeschoten

De verdachte die aan het eind van de middag in Hilversum door de politie is neergeschoten, is korte tijd later ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De politie spreekt van een "ernstig incident", maar wil dat niet verder toelichten omdat de zaak wordt onderzocht door de Rijksrecherche, onder leiding van het Openbaar Ministerie. Dat is standaardprocedure bij dergelijke incidenten. De identiteit van de man is nog niet vastgesteld.

Het incident was aan de Beresteinseweg in het Corversbos, op de grens van Hilversum en 's Graveland. Na de beschieting werd een traumahelikopter opgeroepen, meldt NH Nieuws. De omgeving is afgezet voor onderzoek.