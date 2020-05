Landelijk vervoersverbod voor nertsen vanwege besmettingen van dier op mens

Het kabinet heeft een verbod ingesteld op het vervoeren van nertsen en de mest van die dieren. Verder komt er een bezoekverbod voor stallen en wordt ook een 'hygiëneprotocol' ingesteld voor bezoekers aan nertsenfokkerijen, schrijven de ministers Schouten en De Jonge aan de Tweede Kamer. De maatregelen gelden voor alle nertsenbedrijven in Nederland en dus niet alleen voor bedrijven waar besmettingen zijn vastgesteld.

Nertsenhouders moeten er zoveel mogelijk voor zorgen dat honden, katten en fretten het bedrijf niet verlaten en er ook niet in kunnen komen.

Screening

De maatregelen worden genomen naar aanleiding van een aantal coronabesmettingen van een nerts op een mens op fokkerijen. Minister Schouten zei maandag dat zolang de uitslag van de screening bij andere nertsenbedrijven niet bekend is, uit voorzorg maatregelen genomen zouden worden voor alle bedrijven. Die maatregelen zijn nu dus ingesteld.

Schouten en De Jonge adviseren verzorgers van nertsen met corona-achtige klachten en hun huisgenoten dringend zich te laten testen en niet in de stal te komen tot blijkt dat er geen corona in het spel is. Mocht wel een coronabesmetting zijn vastgesteld, dan adviseert de GGD de patiënt over maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Verder gaat de besmette patiënt in thuisisolatie en gaan zijn huisgenoten in thuisquarantaine. In zo'n geval is het advies ook om de nertsen door iemand anders te laten verzorgen. Is dat echt niet mogelijk, dan moeten huisgenoten die niet ziek zijn met beschermingsmiddelen de nertsen verzorgen.

Volksgezondheid

De bewindslieden spreken hun begrip uit voor de zorgen in gemeenten met besmette nertsenbedrijven. Schouten en De Jonge benadrukken dat volgens het RIVM het risico voor omwonenden verwaarloosbaar is en dat gebruik van beschermingsmiddelen in de stal van een besmet bedrijf infectie bij medewerkers kan voorkomen.

"Hoe het risico voor de volksgezondheid zich op termijn ontwikkelt, hangt ervan af of nertsen op termijn een blijvende bron zouden kunnen worden voor herinfectie van mens en dier. Dat wordt nu onderzocht", schrijven de ministers.