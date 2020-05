Koolmees: verlenging steunpakket biedt meer tijd voor overleg

Dat het nieuwe financiële steunpakket voor bedrijven een looptijd krijgt van vier maanden in plaats drie is onder meer bedoeld om meer tijd te krijgen voor afspraken voor de periode erna. Dat heeft minister Koolmees gezegd in een toelichting op de nieuwe maatregelen., Het kabinet noemt het "cruciaal" dat kabinet en sociale partners de komende periode samen optrekken.

Het kabinet maakte vorige week bekend dat het allerlei steunmaatregelen vanwege de coronacrisis tot 1 september verlengt en sommige aanpast. Een van de meest in het oog springende maatregelen was de verdwijning van de 'ontslagboete' voor bedrijven die ondanks steun toch mensen ontslaan. Daar kwam veel kritiek op van de oppositie en de vakbeweging. In het vorige pakket kregen bedrijven per werknemer die ze ontsloegen vijftig procent boete.

Totale subsidie met 5 procent verminderd

Het kabinet heeft gisteravond met werkgevers en werknemers een akkoord bereikt over aanpassing van de oorspronkelijke plannen. Zoals de NOS gisteren meldde, blijft in bepaalde gevallen toch een boete mogelijk, maar op een andere manier: bij ontslagaanvragen voor meer dan 20 mensen moeten bedrijven die gebruikmaken van de regeling voor loontegemoetkoming een akkoord bereiken met de vakbonden of bijvoorbeeld de ondernemingsraad. Gebeurt dat niet, dan wordt het hele subsidiebedrag met 5 procent verminderd.

De tegemoetkoming in de vaste lasten voor werkgevers, die het kabinet vorige week op maximaal 20.000 euro stelde, gaat naar maximaal 50.000 euro.

Voor de periode na oktober wil het kabinet met werkgevers en werknemers afspraken maken voor de lange termijn, gericht op herstel van de economie en de werkgelegenheid.