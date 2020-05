Steunpakket voor economie met drie maanden verlengd, kosten 13 miljard euro

NOW-regeling

Werkgevers die een beroep doen op de verlengde NOW-regeling krijgen net als nu geen subsidie als ze werknemers ontslaan, maar de boete van 50 procent verdwijnt als het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen. Rond de ontslagboete was veel te doen. Vakbonden hebben zich fel tegen het schrappen van de boete gekeerd.

In de verlengde NOW-regeling kunnen ondernemers een tegemoetkoming aanvragen als ze minstens 20 procent omzetverlies hebben. De regeling kent dezelfde systematiek als de vorige, maar de vaste opslag gaat omhoog van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW voortaan ook een bijdrage aan andere kosten dan alleen loonkosten. Verder is in de criteria een tegemoetkoming aan seizoensgebonden bedrijven makkelijker geworden.

Bedrijven die van de regeling profiteren, mogen geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen dividend betalen aan aandeelhouders. Bovendien mag het bedrijf geen eigen aandelen inkopen. Verder worden werkgevers die NOW aanvragen, verplicht hun werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen. Daarvoor trekt het kabinet 50 miljoen uit.