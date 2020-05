Prominenten in geweer tegen naamgever Duits museum: 'Hij is niet onomstreden'

Voorafgaand aan dat besluit is wel degelijk onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze ereburger van de stad. De autoriteiten hebben zich daarbij ook in Nederland georiënteerd. Zo is historica Petra van den Boomgaard, in 2019 gepromoveerd op onderzoek naar de mensen die een herzieningsverzoek bij Calmeyer hebben ingediend, lid van de Adviesraad van het museum.

"Calmeyer heeft veel joden geholpen. En er is een grote groep mensen die hun overleving aan hem toeschrijven en die hem daar nog steeds erg dankbaar voor zijn. Tot september 1943 was er een reële kans op inwilliging van een herzieningsverzoek, maar daarna kwam Calmeyer onder druk te staan. Hij is in die periode enkele keren verraden door Nederlandse betrokkenen bij de herzieningsprocedure."

Van den Boomgaard heeft begrip voor het standpunt van Hans Knoop en de ondertekenaars van de petitie. "Ik kan me de bezwaren voorstellen, Calmeyer is niet onomstreden." Anderzijds begrijpt zij ook dat het gemeentebestuur hem met een museum wil eren. "Duitsland heeft behoefte aan zoveel mogelijk Schindlers. Ze willen laten zien dat er ook goede Duitsers waren. En als er dan iemand in je eigen stad is die daaraan beantwoordt, wil je dat graag laten zien."