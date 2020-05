Timmermans: Schiet niet in een kramp, maar zie de kansen van het herstelfonds

Volgens Timmermans moet de 750 miljard euro gebruikt worden om vooral groen te investeren. "Het is een enorm bedrag, bijna onvoorstelbaar. Maar we hebben te maken met een nieuw probleem dat zo gigantisch is en zoveel schade toebrengt aan het bedrijfsleven dat we dat alleen met een relevant bedrag te lijf kunnen gaan."

Italië en Spanje kunnen de komende tijd het meest profiteren van het fonds. De Italianen hebben volgens de verdeelsleutel recht op iets meer dan 81 miljard aan giften en ruim 90 miljard aan leningen. Spanje kan 77 miljard aan giften krijgen en net iets meer dan 63 miljard aan leningen. Nederland kan ook een gift krijgen uit het fonds van 6,76 miljard euro.

Pinautomaat

De vraag is of dat geld allemaal uit Brussel moet komen, of daarvoor de begroting dient te worden opgehoogd en of de Europese Unie de mogelijkheid moet krijgen om zelf geld te lenen en eigen belastingen te heffen. Bij Forum voor Democratie zijn ze tegen deze constructie. Derk Jan Eppink noemt het een politieke staatsgreep. "Het gaat niet om corona, maar om onze portemonnee. Door de coronacrisis wordt Nederland de pinautomaat van Europa."

Enthousiasme is er bij Groen Links. Bas Eickhout noemt het een mooie gelegenheid om niet alleen de coronacrisis op te lossen, maar ook "de klimaatcrisis bij de hoorns te vatten". Ook bij D66 overheerst tevredenheid. Sophie in't Veld erkent dat het herstelplan veel geld kost. "Maar halfslachtig ingrijpen kost nog meer geld."

Het CDA maakt zich zorgen over de verdeeldheid in de Europese Unie. Volgens Esther de Lange, vicefractievoorzitter van de Europese Christendemocraten, moeten landen niet tegen elkaar tekeer gaan. "Het is geen zaak van 23 tegen vier (de zuinige landen waaronder Nederland). We moeten hier samen uitkomen."