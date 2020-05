Meten van straling 5G is ‘bijdragen aan geruststellen burger’

De veldsterktemetingen worden vergeleken met de limieten die zijn gesteld door het ICNIRP, een internationale organisatie van wetenschappers die al jaren onderzoek doet naar dit onderwerp en hierover advies uitbrengt. Dit advies is door de Europese Commissie overgenomen en de limiet wordt ook in Nederland gehanteerd. "Ik sta volledig achter die uitgangspunten", zegt Lucas. Bij de meting in Amersfoort kwam het signaal van 5G uit op 1,5 volt per meter, dat is veel lager dan de limiet van 61 volt per meter.

Bijdragen aan geruststellen burger

Toch gaat de onrust in de samenleving ook niet aan de toezichthouder voorbij. "We hopen met dit soort metingen bij te dragen aan een geruststellend gevoel van de burger", zegt Lucas. "Bij mijn weten zijn de limieten nog nooit overschreden, mocht dat wel gebeuren, dan gaan we handhaven."