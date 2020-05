Slachthuis in Apeldoorn per direct gesloten door veiligheidsregio

De slachthuizen liggen al een paar dagen onder vuur vanwege het relatief hoge aantal coronabesmettingen. Bij vestigingen van Vion in Groenlo, Scherpenzeel en Bramstedt, in Duitsland, zijn tientallen medewerkers positief getest en zitten vele honderden medewerkers in quarantaine.

Waar dat hoge aantal besmettingen precies aan ligt, staat nog niet vast. Het vermoeden bestaat dat het te maken heeft met de beperkte ruimte in de slachthuizen en het feit dat medewerkers zich tijdens hun werk niet aan de 1,5 meter afstand kunnen houden. Verder zijn veel slachthuismedewerkers arbeidsmigranten die bij elkaar wonen in kleine woonruimten en elke dag met een busje heen en weer naar hun werk gaan.

Maandag waarschuwde landbouwminister Schouten al dat slachthuizen die onvoldoende aantonen dat zij al het mogelijke doen om coronabesmettingen te voorkomen gesloten zullen worden.