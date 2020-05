Kamer wil sneller duidelijkheid voor duizenden toeslagouders

De Tweede Kamer wil dat er tempo gemaakt wordt met het compenseren van ouders die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Voor velen is nog steeds niet duidelijk of ze wel of niet gecompenseerd worden voor de schade die ze hebben opgelopen omdat ze, ten onrechte, als fraudeurs werden aangemerkt.

Vandaag debatteert de Kamer opnieuw over de affaire. Gisteren bleek dat zo'n 8000 mensen, die dachten dat ze volledig gecompenseerd zouden worden, een brief hebben gekregen dat ze daar niet voor in aanmerking komen. Hun zaken zijn volgens de Belastingdienst minder ernstig.

Vergelijking met corona-steun

Een commissie onder leiding van oud-minister Donner concludeerde dat ouders die door de fiscus "institutioneel vooringenomen" zijn behandeld, recht hebben op een schadevergoeding van 25 procent bovenop de teruggevorderde toeslagen. Maar de groep van 8000 valt volgens de brief niet te vergelijken met deze ernstige zaken.

"Wie heeft besloten dat ze niet gecompenseerd worden?", vroeg Kamerlid Renske Leijten van de SP. Donner heeft volgens haar slecht werk geleverd, nu blijkt dat veel ouders buiten de boot vallen. Ze spreekt van een "drijfzandadvies" en wil een ruimere compensatieregeling.

"Waarom duurt het zo ongelooflijk lang voordat de ouders hun recht krijgen?", zei Henk Nijboer van de PvdA. De staatssecretaris liet gisteren weten dat het waarschijnlijk wel tot volgend jaar duurt voordat er duidelijkheid komt. Nijboer maakte een vergelijking met de snelle steunpakketten voor sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis. "Als je kijkt wat er kan als het écht moet, waarom is dat hier niet gebeurd?"

Kijk hier hoe de Kamerleden het kabinet om snellere en ruimere compensatie vragen.