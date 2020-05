Debuutvlucht raket Richard Branson mislukt

De eerste raketlancering van Virgin Orbit, een bedrijf van zakenman Richard Branson, is afgebroken. De raket hing aan een omgebouwde Boeing 747 die boven de Stille Oceaan vloog, in de buurt van de Amerikaanse staat Californië.

Wat er misging bij de debuutvlucht is onduidelijk. Vlak nadat de Boeing de raket had afgeworpen, besloot de vluchtleiding de lancering af te breken.

Het is de bedoeling dat Virigin Orbit met de raket gaat meedoen op de commerciële markt om kleine satellieten in een baan om de aarde te brengen. Op die markt is bijvoorbeeld ook SpaceX van Tesla-topman Elon Musk actief.

Niet vlekkeloos

De afgelopen vijf jaar is er gewerkt aan de ontwikkeling van de ruim 21 meter lange raket LauncherOne. Volgens het bedrijf was de kans al groot dat de eerste lancering niet vlekkeloos zou verlopen en was deze eerste poging bedoeld om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen voor toekomstige nieuwe pogingen.

Virgin Orbit is een zusterbedrijf van Virgin Galactic, waarmee Richard Branson ruimtereizen voor toeristen wil organiseren.