Miljoenenbeslag bij gemeente Amsterdam om recyclingruzie

Bouwbedrijf BAM en recyclingspecialist Banzo uit Hoogeveen hebben samen voor 5,6 miljoen euro beslag gelegd bij de gemeente Amsterdam. Ze hebben dat gedaan omdat afvalverwerker AEB, eigendom van de gemeente, weigert om een deel van de rekening voor een recyclinginstallatie voor huishoudelijk afval te betalen. Dat blijkt uit een recent vonnis van de Amsterdamse rechtbank.

Volgens de afvalverwerker doet het systeem niet wat er is beloofd. Daarom weigert het bedrijf al twee jaar om de laatste factuur voor de in 2017 door BAM en Banzo opgeleverde installatie te voldoen. Ook worden de kosten voor het onderhoud niet betaald. Banzo, dat de installatie bouwde, stopte daarom vorig jaar met het onderhoud, schrijft het Financieele Dagblad.

De gemeente heeft geprobeerd het beslag dat BAM en Banzo hebben gelegd op te heffen via de rechter. Het argument was dat het beslag betalingen van de gemeente aan AEB blokkeert en op die manier de afvalverwerking in Amsterdam in gevaar brengt.

Maar de rechter bleek het daar niet mee eens, omdat de gemeente 100 procent aandeelhouder is van AEB. "Er kan niet zonder meer worden aangenomen dat de bedrijfsvoering van AEB afhankelijk is van de opheffing van het beslag."