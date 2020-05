Duitse regering redt Lufthansa met 9 miljard euro

Na weken van overleg hebben de Duitse regering en de leiding van Lufthansa een overeenkomst over noodsteun gesloten. Berlijn gaat zo'n negen miljard euro investeren in de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Via een fonds koopt Duitsland onder meer 20 procent van de aandelen van het bedrijf en krijgt het twee zetels in de raad van commissarissen.

Lufthansa verkeert door de coronacrisis in zwaar weer. Het grootste deel van de vloot staat aan de grond. Tienduizenden werknemers zitten thuis en het bedrijf loopt per maand honderden miljoenen euro's mis.

De regering hoopt Lufthansa met het hulppakket door de crisis te loodsen, zei minister Scholz van Financiën in een toelichting op de deal. "Lufthansa is een stabiel bedrijf. Ze hebben het de afgelopen jaren heel goed gedaan. Het gaat erom om een oplossing te komen, zodat Lufthansa niet gestraft wordt voor iets waar ze niks aan kunnen doen."

Met 20 procent van de aandelen heeft de regering niet de mogelijkheid om grote beslissingen te blokkeren. Berlijn wordt een 'stille partner' die alleen in uitzonderlijke gevallen in actie komt, bijvoorbeeld als een vijandige overname dreigt. Dan kan de regering het aandelenpakket vergroten naar 25 procent plus een aandeel en daarmee zo'n overname verhinderen.

Wel met voorwaarden

Aan het hulppakket zijn wel voorwaarden verbonden. Zo zou Lufthansa zijn vloot moeten 'vergroenen', door oude toestellen te vervangen. Ook zijn de vergoedingen voor de top volgens de regering aan banden gelegd.

De deal moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders en de raad van toezicht van Lufthansa en door de Europese Commissie. Die laatste toetst of de deal voldoet aan het Europese mededingingsrecht. Volgens het Duitse Handelsblatt verwacht Merkel daar nog de nodige tegenstand.

Zo zou Brussel willen dat Lufthansa populaire landingstijden afstaat aan andere vliegmaatschappijen. Merkel zou dat niet zien zitten. "Dat wordt nog een pittige strijd", zei ze volgens het Handelsblatt vandaag in een overleg met haar partij.