Laatste vlucht KLM-Boeing 747 naar de Californische woestijn

Na twee maanden stilstaan heeft een van de verouderde Boeing 747's van KLM een nieuwe plek gevonden. Het 23-jarige vliegtuig, dat kort na het uitbreken van de coronacrisis uit dienst werd gehaald, maakt vandaag zijn laatste vlucht met als eindbestemming de Mojavewoestijn in de Verenigde Staten.

De Mojavewoestijn is een bekende locatie voor uit de roulatie gehaalde vliegtuigen. Ook KLM parkeerde er vaker afgedankte Boeings. De luchtvochtigheid in de woestijn is laag: een prima conditie voor vliegtuigen om lang stil te staan.

Sommige toestellen krijgen daar een tweede leven. De toestellen van KLM krijgen die niet: alleen bruikbare onderdelen worden ontmanteld en doorverkocht.

Afscheid

KLM-piloot Charley Valette heeft in zijn carrière tien vliegtuigen naar woestijnen in de Verenigde Staten gebracht, waaronder naar Mojave. Hij weet dat afscheid nemen van een vertrouwd toestel niet altijd makkelijk kan gaan. "Het valt niet echt te omschrijven maar de emotie zit er zeker in", zegt hij tegen NH Nieuws. "Als je zeventien jaar gevlogen hebt op zo'n toestel en je zet de laatste neer in Mojave, dan gaan de motoren uit en dan houdt het op."

Met het vertrek van het vliegtuig heeft KLM nog zes Boeing 747's over. Drie daarvan worden inmiddels ook niet meer gebruikt. De bedoeling is dat ook die naar een woestijn of sloopbedrijf worden gevlogen.

De overige drie hebben een tweede leven gekregen als cargotoestellen. Die zogeheten combi's hebben een vrachtruim achter in de cabine en bleken zeer geschikt voor medische luchtbruggen tussen China en Amsterdam. Naar verwachting zullen de drie combi's eind juni alsnog definitief uit de KLM-vloot worden gehaald.