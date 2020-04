Honderdduizenden mondkapjes aangekomen op Schiphol

Vanuit China is vanochtend een vrachtvliegtuig met 800.000 mondkapjes voor medisch personeel aangekomen op Schiphol. Het zijn professionele FFP2-mondkapjes die momenteel schaars zijn in de zorg.

Minister Van Rijn was op Schiphol om de eerste lading in ontvangst te nemen. De spullen komen uit Shanghai, waar de kwaliteit door Nederland is getest en goed bevonden. Hierover zijn afspraken gemaakt afspraken met de Chinese overheid.

De vrachtvlucht uit Shanghai is de eerste van een luchtbrug tussen China en Nederland die KLM heeft geopend. Voor de dagelijkse vluchten heeft de luchtvaartmaatschappij tijdelijk de Boeing 747 weer in bedrijf genomen.

In totaal worden de komende vijf dagen 6 miljoen mondkapjes verwacht vanuit China. Met de vluchten worden komende weken dagelijks mondkapjes, isolatiejassen en brillen verwacht.