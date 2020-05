Gezondheidsraad positief over oplossen lichaam als alternatief voor crematie

Zonder kist

De uitvaartbranche pleit al jaren voor het toestaan van alkalische hydrolyse. "Het is duurzamer dan begraven of cremeren", zegt Sabrina Franken, directeur uitvaartverzorging van uitvaartonderneming Yarden in het NOS Radio 1 Journaal. "We willen mensen die optie graag bieden."

Het proces gebeurt in een cilinder. Het lichaam wordt in wollen lakens gewikkeld en gaat er zonder kist in. Het lichaam wordt vervolgens onder hoge druk in water met de chemische stof alkali opgelost. De botten blijven over. "Die worden daarna gedroogd", zegt Franken. "Daarmee krijg je een mooi natuurlijk poeder dat weer begraven kan worden of aan de nabestaanden mee kan worden gegeven."

Volgens Franken is dit duurzamer dan cremeren omdat de as die overblijft veel zuiverder is. "Er zit geen kist in en geen andere zaken. Daarnaast wordt in vergelijking met cremeren maar de helft aan gas verbruikt bij het opwarmen van het water. En het water dat overblijft wordt aan de natuur teruggegeven." Het overgebleven water wordt aan het einde van het proces met zuur vermengd. Daardoor is het het water weer volledig neutraal en steriel. Ook zit er dan geen dna meer in. De kist die wordt gebruikt bij de uitvaartceremonie kan na het proces worden hergebruikt.