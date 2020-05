Meeste basisscholen zien geen leerachterstand door corona

De meeste basisscholieren hebben geen leerachterstanden opgelopen door de gesloten scholen vanwege het coronavirus. In een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) noemt 90 procent de voortgang van leerlingen constant.

Een op de tien schoolleiders ziet juist wel een leerachterstand en bijna 1 procent noemt de achterstand ernstig. "Er worden nu al plannen gemaakt voor leerlingen waarbij een achterstand is geconstateerd", zegt AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos. "En er zijn ook scholen die juist aangeven dat hun leerlingen sneller zijn gegaan."

Volgens de AVS hebben de meeste scholen het thuisonderwijs goed opgepakt. "Ook ouders hebben thuis ontzettend hard gewerkt om onderwijs te blijven geven aan leerlingen. Er is in een razend tempo afstandsonderwijs ingericht en dat verdient veel respect."

Lerarentekort

Wel zijn er volgens de AVS bij schoolleiders zorgen over de bezetting. "Naast het normale lerarentekort zijn er op scholen ook leraren afwezig omdat ze vanwege de coronacrisis niet kunnen werken", stelt Doornbos. Dat kan zijn omdat een leraar verkouden is, in een risicogroep valt of omdat een familielid bijvoorbeeld koorts heeft. Daarnaast zijn er nog gewone ziektes, zoals de griep, die leraren thuishouden, zegt Doornbos.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna 80 procent van de directeuren tevreden is dat de scholen op 8 juni weer helemaal open gaan. Ruim een derde van de schoolleiders verwacht dat na 8 juni meer leerlingen naar school gaan, zegt Doornbos. "We zien dat verreweg de meeste leerlingen de afgelopen twee weken gewoon op school waren, maar dat er ook ouders zijn die de eerste weken hebben afgewacht."

Ruim de helft van de directeuren denkt dat het aantal leerlingen gelijk blijft. 15 procent denkt dat meer kinderen thuisblijven vanwege de vollere klassen. De meeste schoolleiders zijn niet van plan om na 8 juni nog afstandsonderwijs te geven aan thuisblijvers.