Iraanse tankers naderen Venezuela om benzinetekort te verlichten

Een eerste Iraanse tanker met benzine heeft bijna Venezuela bereikt. Het schip vaart inmiddels in de exclusieve economische zone van het land. Vier andere Iraanse tankers moeten de komende dagen de Venezolaanse kust bereiken, waarmee ze de Amerikaanse sancties tegen president Maduro doorbreken.

Venezuela heeft de grootste olievoorraad ter wereld in de bodem, maar door problemen bij de verwerking daarvan kampt het land met een groot tekort aan benzine. In de hoofdstad Caracas moeten automobilisten soms dagen in de rij staan bij benzinestations.

De vijf Iraanse tankers vervoeren volgens analisten genoegen benzine om Venezuela twee tot drie weken van brandstof te voorzien. "Iran en Venezuela hebben elkaar altijd gesteund in moeilijke tijden", schrijft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Ook de legerleiding van Venezuela prijst de solidariteit van Iran: