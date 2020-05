Noord-Korea kondigt uitbreiding kernwapenprogramma aan

Noord-Korea heeft aangekondigd dat het kernwapenprogramma wordt uitgebreid. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA is dat besloten op een militaire top onder leiding van Kim Jong-un.

De militaire leiding wil de nucleaire afschrikking van Noord-Korea vergroten. Ook zegt het land de kracht van raketten aanzienlijk te vergroten.

Bij de ontmoeting met de Amerikaanse president Trump in Singapore, in 2018, committeerde Kim zich aan de "volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland". Dat leek aanvankelijk een grote doorbraak, maar daarna volgde een mislukte ontmoeting tussen de twee leiders in Vietnam. Ook bleef Noord-Korea doorgaan met het testen van raketten.

Incident grens

Begin deze maand meldde Zuid-Korea nog dat vanuit Noord-Korea meerdere kogels waren afgevuurd op een bewakingspost bij de grens. Daarbij vielen geen gewonden.

KCNA deelt ook een reeks foto's van de militaire top, waarop ook Kim te zien is. In april waren er speculaties over zijn gezondheidstoestand, vooral omdat hij op 15 april afwezig was bij de 108ste verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung. Op 1 mei deelde het staatspersbureau weer beelden van de Noord-Koreaanse leider bij de opening van een kunstmestfabriek.