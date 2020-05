Beschietingen tussen Noord- en Zuid-Korea bij grens

Zuid-Korea zegt dat er meerdere kogels vanuit Noord-Korea zijn afgevuurd op hun bewakingspost bij de grens. Het Zuid-Koreaanse leger meldt in een verklaring dat er na een waarschuwing twee schoten richting het noorden zijn afgevuurd.

Zuid-Korea zegt dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is niet duidelijk waarom er zou zijn geschoten.

Het incident gebeurde een dag nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst sinds drie weken weer in het openbaar was verschenen. De staatstelevisie in het land zond beelden uit van Kim bij de opening van een kunstmestfabriek.

Er werd al meer dan een week gespeculeerd over de gezondheidstoestand van Kim Jong-un. Dat kwam vooral doordat hij op 15 april afwezig was bij de viering van de 108ste verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung.