'Vervoerder Keolis sjoemelde bij aanbesteding ov-concessie'

Het winnen van een aanbesteding in het openbaar vervoer in de IJssel- en Vechtstreek is deels op een frauduleuze manier tot stand gekomen. Dat geldt ook voor de aanschaf van elektrische bussen door de winnaar van de aanbesteding, vervoersbedrijf Keolis, melden bronnen aan onderzoeksplatform Follow the Money.

Het van oorsprong Franse Keolis won vorig jaar een aanbesteding met een waarde van 900 miljoen euro voor het openbaar busvervoer in delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland. Maar de vervoerder zou zogenoemde sideletters hebben bij een contract met onder meer de Chinese busbouwer BYD. In zulke sideletters staan geheime afspraken tussen partijen.

Die hadden volgens FTM het specifieke doel om de aanbesteding binnen te halen. De Chinese bedrijven zouden niet met boetes of rechtszaken worden geconfronteerd als ze hun leveringsgaranties over honderden elektrische bussen niet zouden nakomen. Onderdeel van de aanbesteding was dat de aanbieder 'zero-emissie-vervoer' gaat leveren, dus Keolis had de elektrische bussen echt nodig.

Directeur geschorst

Begin maart zijn de documenten komen bovendrijven. Door Keolis en door ingehuurde adviseurs worden ze als 'frauduleus' bestempeld. Een van de betrokken directeuren, van wie de handtekening onder de sideletters staat, is vanwege de kwestie geschorst.

Keolis schrijft in een reactie op zijn website dat niet alles volgens de regels is verlopen. "Keolis denkt onregelmatigheden te hebben ontdekt bij haar inschrijving op de aanbesteding IJssel-Vecht en heeft de opdrachtgever hierover geïnformeerd. Keolis neemt afstand van ieder niet integer gedrag en zal passende maatregelen nemen."

In december ontstond verontwaardiging over de aanbesteding, omdat het Nederlandse VDL werd gepasseerd. Eigenaar Wim van de Leegte zei dat door de uitbesteding Nederland "800 manjaren werk, exclusief uitbesteed werk en onderzoek en ontwikkeling bij toeleveranciers en kennisinstellingen" misloopt. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken kondigde daarop een onderzoek aan naar de gang van zaken bij de aanbesteding.

Vervoerder Keolis zei destijds niet voor VDL te hebben gekozen vanwege de hogere prijs en omdat er geen garantie was dat de bussen op tijd geleverd zouden worden.