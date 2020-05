Nederlands alternatief voor coronasteunplan Europese Unie

Nederland wil een tijdelijk Europees noodfonds waar landen geld uit kunnen lenen om de coronacrisis te bestrijden. Ook moet de Europese begroting worden gemoderniseerd, met minder landbouwuitgaven en geld voor regionale ontwikkeling. Dat is de kern van het tegenplan dat Nederland samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken heeft geschreven.

Het plan is een alternatief voor de voorstellen die Duitsland en Frankrijk eerder deze week hebben gedaan. Dat had als kern dat de Europese Commissie 500 miljard moet lenen op de kapitaalmarkten.

Een eigen plan is van groot belang voor Nederland. Het kabinet kan op die manier laten zien dat het constructief meedenkt en niet de nee-zegger is in de Europese Unie, waar ons land nu voor wordt uitgemaakt. En het is voor Den Haag de manier om weer serieus aan tafel te komen zitten en de rest van de lidstaten te laten zien dat niet alleen Frankrijk en Duitsland de dienst uitmaken.

Nieuwe begroting

De begroting voor de komende jaren wordt de ruggengraat van het geheel. Met een deel dat bestemd is voor de gewone begroting en een apart onderdeel voor de aanpak van de coronacrisis.

De uitgaven van de begroting worden naar voren gehaald. Frontloading heet dat, waardoor in het eerste deel van de zeven jaar durende begroting meer geld wordt uitgegeven dan in de tweede periode.

Het is niet de bedoeling dat landen meer gaan afdragen aan Brussel. Het extra geld voor bestrijding van de crisis wordt gevonden door enerzijds bezuinigingen en anderzijds door een extra fonds. Geld uit dat noodfonds kan worden geleend, maar wel onder speciale voorwaarden.

Zo moet heel duidelijk zijn waar het aan besteed gaat worden en de economie van het land dat geld leent moet wel hervormd worden. Het moet in de toekomst groener, innovatiever, digitaler en schoner, zo staat te lezen in het stuk.

Komende woensdag presenteert de Europese Commissie haar plannen om uit de coronacrisis te komen. De EU-leiders houden half juni een speciale top over de plannen.