'Taalscholen frauderen op grote schaal met declaraties inburgeraars'

Taalscholen voor statushouders frauderen veel vaker dan tot nu toe werd gedacht. Dat stelt de Volkskrant na onderzoek, in samenwerking met een undercoverstudent. Zo zijn er nep-contracten, cursussen die nooit worden gegeven en taalscholen die voornamelijk op papier bestaan.

In ruil voor geld en cadeaus worden 'cursisten' geronseld om facturen te ondertekenen voor cursussen die ze nooit hebben gevolgd. Op deze manier kunnen taalscholen cursussen declareren. Het belonen van een inschrijving is niet toegestaan.

Fraude met taalscholen is een bekend probleem. In mei vorig jaar meldde minister Koolmees aan de Tweede Kamer dat het aantal meldingen fors was gestegen. In twee jaar tijd waren 390 klachten ingediend bij de inspectie. Het merendeel ging over het geven van cadeaus (108 meldingen) en het declareren van taallessen die nooit plaatsvonden (96 meldingen).

De Volkskrant concludeert dat de daadwerkelijke fraude veel groter is. Een taalschool diende bijvoorbeeld voor honderden fictieve studenten facturen in. Van deze school heeft de Volkskrant documenten ingezien.

10.000 euro

Asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) kunnen voor hun inburgering zelf een taalschool uitkiezen. Er is maximaal 10.000 euro per persoon beschikbaar voor taallessen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt het geld pas over naar de taalschool als de statushouder de rekening goedkeurt.

Hoewel die goedkeuring juist fraude moet tegengaan, blijkt dat in de praktijk dus vaak niet het geval. Als een taalschool samenspant met een student, kan er in korte tijd veel geld worden verdiend. En de kans op ontdekking is klein, stelt de krant.