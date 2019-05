Meer meldingen van fraude bij taalscholen

Het aantal meldingen van misbruik en fraude bij taalscholen voor inburgeraars is gestegen. Minister Koolmees meldt aan de Tweede Kamer dat het afgelopen half jaar 390 meldingen zijn gedaan over 101 taalscholen. In het half jaar daarvoor was nog sprake van 269 meldingen over 87 scholen. Het ging dan om "oneigenlijke bestemming van gelden voor inburgering en van misbruik van kwetsbare groepen mensen".

Koolmees neemt de meldingen hoog op, al erkent hij wel dat hij niet zeker weet of er echt vaker sprake is van misbruik of dat de extra aandacht tot meer meldingen heeft geleid. Ook betekent niet iedere melding dat er echt iets mis is.

Financiƫle controles

De minister heeft diverse maatregelen genomen en treft ook nog nieuwe om het risico op fraude terug te dringen. Zo mogen scholen niet meer vooraf facturen indienen en moeten ze de facturen ook beter toelichten.

De instelling die de taalscholen certificeert, voert sinds september vorig jaar financiƫle controles uit. 12 procent van de tot nu gedane proeven leverde een sterk vermoeden van fraude op. Tientallen taalscholen zijn inmiddels gestopt en volgens Koolmees speelt daarbij het extra toezicht zeker een rol.

De minister hoopt dat meer malafide scholen de komende tijd zelf concluderen dat de grond hun te heet onder de voeten wordt.

Lookalike

Sinds 2009 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs een kleine 300 keer examens ongeldig verklaard omdat inburgeraars regels hadden overtreden. In het overgrote deel van die gevallen hadden de kandidaten een lookalike gestuurd. Maar ook werden mensen betrapt die een spiekbriefje of telefoon bij zich hadden.

De minister wil het minder makkelijk maken dat vooraf vragen van examens uitlekken. Hij wil "openbare itembanken" met vragen invoeren. In dat systeem zijn de databanken zo groot dat het voor de kandidaten praktisch onmogelijk is om de vragen allemaal uit het hoofd te leren.