Einde van de Airbus A380 nadert: 'Coronacrisis heeft uitfasering versneld'

Steeds meer vliegmaatschappijen willen versneld af van de Airbus A380. Aanvankelijk zou de superjumbo in 2022 worden uitgefaseerd, maar door de coronacrisis zien vliegmaatschappijen zich genoodzaakt het type nu al buiten gebruik te stellen. Onder meer Air France, Lufthansa en Emirates hebben al aangegeven minder of helemaal geen A380 meer te vliegen.

Emirates is met 115 toestellen in de vloot 's werelds grootste afnemer. De maatschappij heeft zijn naamsbekendheid voor een groot deel aan het enorme toestel te danken. Het wacht nog op acht vliegtuigen. Emirates zou nu in gesprek zijn met fabrikant Airbus over een mogelijke annulering.

'Prestige-object'

De A380 was vijftien jaar geleden het antwoord van Airbus op het grote succes van de Boeing 747. Het dubbeldeks vliegtuig is het grootste passagierstoestel ter wereld en biedt, afhankelijk van de indeling, plaats tot zo'n 800 passagiers. Veel luchthavens, waaronder ook Schiphol, moesten aanpassingen doen om het enorme vliegtuig te kunnen ontvangen.

"Het is een prestige-object geweest, maar het had eigenlijk geen toekomst", zegt luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. "Het was een heel interessant vliegtuig, een heel interessant ontwerp, maar het was te groot om optimaal te zijn en te groot voor de markt."

Dit was de eerste landing van de Airbus A380 op Schiphol: