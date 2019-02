Airbus stopt met productie van megavliegtuig A380

Airbus stopt met de productie van de superjumbo A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van deze toestellen dan eerder gepland, waardoor er volgens de Europese vliegtuigbouwer geen basis meer is voor de productie ervan. De laatste levering is in 2021.

De A380 was het antwoord van Airbus op het grote succes van de Boeing 747. Het dubbeldeks vliegtuig is het grootste toestel ter wereld en biedt plaats aan meer dan 500 passagiers. Veel luchthavens, waaronder ook Schiphol, moesten aanpassingen doen om het enorme vliegtuig te kunnen ontvangen.

Emirates werd de grootste afnemer. De maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten beschikt inmiddels over zo'n honderd A380's. Maar het verwachte succes van het toestel bleef uit, omdat luchtvaartmaatschappijen de voorkeur geven aan kleinere vliegtuigen.

Ook Emirates paste onlangs een order aan en bestelde meer kleinere toestellen en minder A380's. Dat was reden voor Airbus om in 2021 de stekker uit de productie te trekken. Tot die tijd worden nog 17 toestellen geproduceerd. Daarvan zijn er veertien voor Emirates en drie voor de Japanse maatschappij ANA.

Door het besluit van Airbus komen 3000 tot 3500 banen op de tocht te staan. De vliegtuigbouwer heeft goede hoop dat een deel het personeel binnen het bedrijf in andere functies aan de slag kan.

In 2010 landde er voor het eerst een A380 in Nederland, dat zag er zo uit: