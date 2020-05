China komt met wet die oppositie Hongkong verder onder druk zet

China werkt aan een wet die speciaal voor Hongkong is gemaakt. De ontwerpwet wordt aan het Nationale Volkscongres voorgelegd dat morgen in Peking aan zijn jaarlijkse zitting begint.

Al sinds de teruggave van Hongkong aan Peking proberen de Chinezen de 'veiligheidswet' erdoorheen te krijgen. Door de protesten van de pro-democratiebeweging tegen de pro-Chinese regering in Hongkong is dat in Peking nog hoger op de agenda komen te staan. De protesten liepen het afgelopen jaar uit op gewelddadige confrontaties met de politie, veroorzaakten grote schade en chaos en waren een doorn in het oog van de regering in Peking.

De nieuwe wet zou het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en terrorisme verbieden, evenals alle activiteiten die tot doel hebben om de regering ten val te brengen.

"Oppositievoeren in Hongkong was al niet eenvoudig", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Dit geeft Peking nog meer handvatten om oppositie waarvan zij vindt dat die aanstuurt op bijvoorbeeld onafhankelijkheid, de mond te snoeren."

Wachten beu

De South China Morning Post schrijft dat de regering in Peking tot de conclusie is gekomen dat het bestuur van Hongkong niet in staat is om zelf een veiligheidswet door het eigen parlement te krijgen.

Dat wetsvoorstel ligt al sinds 2003 op de plank, omdat inwoners massaal de straat op gingen om te voorkomen dat hun parlement dat voorstel zou goedkeuren. Peking is het wachten beu en legt nu zijn wetsvoorstel voor aan het Nationale Volkscongres, dat het zo goed als zeker zal aannemen.

"Dit is altijd al een heet hangijzer geweest voor Peking", zegt Den Daas. "Ze waren het wachten nu zat, zagen niet in hoe de lokale politiek hieruit zou komen met de Hongkongse parlementsverkiezingen, en hoogstwaarschijnlijk meer demonstraties, voor de boeg."

Hongkong maakt deel uit van de Chinese Volksrepubliek, maar was tot 1997 een Britse kroonkolonie en heeft een speciale wettelijke status met meer democratische vrijheden.