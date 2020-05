Verdachte aangehouden voor aanrandingen Brabant

De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het aanranden van een meisje van 13 en van een 18-jarige vrouw in Hulsel en Casteren in Noord-Brabant. De 35-jarige man uit Diessen wordt ook verdacht van twee pogingen tot aanranding in Reusel en Bladel.

Op 15 mei werd een 13-jarig meisje aangerand in Hulsel. De dader trok haar bij een schuilhut de bosjes in, waar ze werd vastgebonden. Twee voorbijgangers hoorden het meisje gillen en schoten te hulp. Daarop sloeg de dader op de vlucht.

Enkele weken eerder, op 25 maart, werd de 18-jarige vrouw aangerand in Casteren. Dat gebeurde ook in de buurt van een schuilhut. De politie gaat ervan uit dat beide delicten door dezelfde dader zijn gepleegd.

Gemeld op bureau

Gisteren deed de politie een oproep in de media waarin het signalement van de verdachte werd gegeven. Volgens de politie heeft dat zijn vruchten afgeworpen. De man heeft zich vanochtend gemeld op het politiebureau in Eersel. Hij is aangehouden en wordt verhoord.

De auto waarin hij is gezien is in beslag genomen voor onderzoek. Ook de woning van de man zal worden doorzocht.

Naar aanleiding van de oproep meldden zich nog twee vrouwen, die mogelijk met dezelfde man te maken hebben gehad. Een van hen is een meisje van 17 dat vertelde dat ze werd gevolgd door een man toen ze op 6 mei van Bladel naar Netersel liep.