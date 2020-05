Politie zoekt aanrander in Oost-Brabant

De politie is op zoek naar een man die de afgelopen maanden twee meisjes van 13 en 18 jaar aanrandde. Dat gebeurde in Hulsel en Casteren in Brabant. De politie houdt er rekening mee dat de man opnieuw toeslaat. "Wij maken ons grote zorgen."

Op 15 mei werd een 13-jarig meisje in Hulsel aangerand. De dader trok haar bij een schuilhut de bosjes in, waar hij haar vastbond. Hij nam het meisje mee naar een vennetje. Twee voorbijgangers hoorden het meisje gillen en schoten haar te hulp. De dader ging er vandoor.

Een paar weken eerder, op 25 maart, werd een 18-jarige vrouw slachtoffer van een aanranding in Casteren. Dit gebeurde ook in de buurt van een schuilhut. De politie gaat er vanuit dat de twee aanrandingen door dezelfde dader zijn gepleegd.

Nog twee vrouwen

Volgens de politie lijkt het erop dat de man omgeving goed kent en er waarschijnlijk woont of regelmatig komt. Slachtoffers en getuigen hebben verklaard dat de man onhandig overkwam, schrijft Omroep Brabant. "Hij geeft het beeld van iemand die waarschijnlijk niet goed weet hoe hij met vrouwen om moet gaan en misschien in het dagelijks leven moeite heeft om met vrouwen contact te maken", zegt de politie.

De slachtoffers en getuigen omschrijven de dader als een kale man van ongeveer 35 tot 40 jaar. Hij is ongeveer 1,75 meter lang, heeft een stevig postuur en een buikje. De verdachte rijdt in een blauwe stationwagen, waarschijnlijk een oude Opel Astra.

Na de aanranding in Hulsel deed de politie een oproep voor getuigen. Naar aanleiding daarvan meldden zich nog twee vrouwen, die mogelijk met dezelfde man te maken te hebben gehad. Een van hen was een 17-jarig meisje dat vertelde dat ze werd gevolgd door een man toen ze op 6 mei van Bladel naar Netersel liep.