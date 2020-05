Normaal viert 45ste verjaardag met speciaal coronaconcert

Al eerder hadden Jolink en drummer Jan Manschot, die in 2014 overleed, het plan om samen een bandje te beginnen. Dat was in 1973, toen ze studeerden in Enschede. De avond voor ze definitief terugkeerden naar de Achterhoek liepen ze elkaar tegen het lijf in een café.

Pretsigaret

Toen Manschot de volgende dag in zijn bestel-eend naar huis reed, zag hij Jolink bij een bushalte staan. Hij had twee plastic tassen en een gitaar bij zich. Jolink: "Jan stopte. Of ik een lift wilde. Een van ons had nog een pretsigaret."

Onderweg bespraken ze hun liefde voor de muziek. "Op het laatst waggelden we met dat eendje met een vaartje van nog maar tien kilometer per uur over de weg. Wat zelfs voor een lelijke eend niet erg hard is. Tijdens die gedenkwaardige rit hebben Jan en ik Normaal opgericht."